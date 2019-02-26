Elleri ile büyük bir iştahla pide yerken çekilen videonun altına gelen olumsuz yorumların ardından Kaya Çilingiroğlu, "Biz Sürmene Zavli bugünkü adı ile Muratlı köyündeniz, bizim orada pide böyle yenir. Aslımızı inkar etmeyiz" ifadelerini kullandı.