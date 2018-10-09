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Bolu'yu ve ilçeyi turizm merkezi yapma noktasında ilerlediklerini belirten Özbağ, "Solaklar köyündeki kaya evlerinde çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Buradaki mevcut kaya evlerimizi hem korumak hem de rehabilitesini yapmak istedik. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığından kiraladığımız 20 bin metrekarelik alanda da taş restoran, bungalovlar ve taş evler yaparak turizme katkıda bulunmak istiyoruz." diye konuştu.