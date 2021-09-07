İHA

Geçtiğimiz hafta fosseptik çukuru kazılırken Orta Çağ'dan kalma tarihi tünelin bulunduğu Adıyaman'ın Boğazkaya köyü sınırları içerisinde bu kez de milyonlarca yıllık deniz canlısı fosili bulundu.

İHA'nın haberine göre ormanlık alanda tarihi yapıları inceleyen görevliler, tesadüfen bir kaya parçasında fark ettikleri milyonlarca yıllık deniz canlısını görüntüledi. Bölgede başka fosillere de rastlandı.

Büyük tarak veya tuzlu su istiridye cinsi olan pecten isimli deniz canlısının 65 milyon yıl ile 142 milyon yıl arasında yaşadığı biliniyor.

Çift kabuklu yumuşakçalar olan 'pecten'in Kretase döneminden Kuvaterner dönemine kadar yaşadığı kayıtlarda yer alıyor.