Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 157 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

AA

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 157, Hakkari'de 155, Palandöken'de 132, Sarıkamış'ta 100, Nemrut'ta 89, Uludağ'da 72, Erciyes'te 70, Yedikuyular'da 65, Konaklı'da 64, Ilgaz ve Davraz'da 63, Çambaşı ve Kartepe'de 56, Ergan'da 49, Ovacık ve Hesarek'te 45, Yıldızdağı'nda 40, Ladik'te 36, Zigana'da 32, Yıldıztepe'de 27, Kop Dağı'nda 26, Mersivan'da 21, Hazarbaba'da 20, Yalnızçam'da 18, Denizli'de 14 ve Murat Dağı'nda 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 10.03.2021 En düşük En yüksek Hakkari PB -9 -1 Palandöken PB -11 -1 Uludağ PB -3 7 Nemrut PB -7 -1 Sarıkamış PB -14 1 Davraz ÇB 0 8 Erciyes KY -6 5 Ovacık PB 0 7 Konaklı PB -10 0

(KY: Kar yağışlı ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)