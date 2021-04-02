Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 198, Uludağ'da 155, Hakkari'de 142, Palandöken'de 127, Kartepe'de 106, Sarıkamış'ta 101, Ergan'da 92, Erciye'te 85, Konaklı'da 84, Ilgaz'da 80, Nemrut'ta 78, Yıldız Dağı'nda 60, Davraz'da 53, Murat Dağı'nda 39, Çambaşı'nda 38, Kop Dağı'nda 30, Akdağ'da, 24, Yıldıztepe'de 22, Hesarek'de 21, Zigana'da 15, Ovacık'ta 13, Hazarbaba'da 12, Denizli'de 11, Yalnızçam'da 10, Elmadağ ve Mersivan'da 6, Keptepe'de 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 02.04.2021 En düşük En yüksek Uludağ KKY -1 9 Palandöken ÇB -6 1 Sarıkamış KKY -7 3 Nemrut ÇB -5 0 Konaklı ÇB -6 2 Davraz R 0 10 Erciyes S -5 5 Ilgaz KY -5 4 Hakkari KY -3 -1

(KKY: Karla karışık yağmur R: Rüzgarlı S: Sisli PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu AB: Az bulutlu)