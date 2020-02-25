AA

Kayak merkezlerinde son durum



- Kar kalınlıkları en fazla 220 santimetreyle Kartalkaya, en az 20 santimetreyle Elmadağ ve Saklıkent'te ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 220 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 220, Yıldızdağı'nda 160, Davraz'da 58, Erciyes'te 155, Ilgaz'da 146, Kartepe'de 140, Uludağ'da 130, Nemrut'ta 123, Denizli'de 100, Ergan'da 82, Palandöken'de 70, Sarıkamış'ta 65, Konaklı'da 49, Yıldıztepe'de 41, Yalnızçam ve Ladik'te 27, Elmadağ ve Saklıkent'te 20 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 25.02.2020 En düşük En yüksek Erciyes KY -9 -2 Ilgaz HKY -8 -1 Kartalkaya ÇB -9 -1 Kartepe PB -3 5 Nemrut Dağı KY -6 -3 Palandöken KY -6 -6 Sarıkamış KY -8 -6 Uludağ PB -3 4 Yıldıztepe PB -4 3

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)