Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonun merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkileyen deprem nedeniyle ertelendiği belirtilerek, "2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Erzurum Valiliğinin almış olduğu karar doğrultusunda iptal olmuştur." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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