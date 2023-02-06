Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer
ABONE OL

Kayakta 2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları iptal edildi

Erzurum’da 11-19 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan 2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları (2023 ISF Winter Games Gymnasiade) iptal edildi

Kayakta 2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları iptal edildi
AA

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonun merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkileyen deprem nedeniyle ertelendiği belirtilerek, "2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Erzurum Valiliğinin almış olduğu karar doğrultusunda iptal olmuştur." denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Spor dünyasında deprem gelişmeleri! Hatayspor'da 3 oyuncu enkaz altında! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde büyük deprem!
DİĞER Spor dünyasında endişeli bekleyiş
Spor dünyasından deprem mesajları
DİĞER Spor dünyasından deprem mesajları
Milli güreşçi Taha Akgül'den yardım çağrısı
DİĞER Taha Akgül'den yardım çağrısı
Dünyaca ünlü golfçü OnlyFans fenomeni oldu! Paige Spiranac'ın pozları dudak uçuklattı! - Spor haberleri
DİĞER Ünlü golfçü OnlyFans fenomeni oldu!
Milli sporcu Mete Gazoz, yılın okçusu ödülüne aday gösterildi
DİĞER Mete Gazoz, yılın okçusu ödülüne aday gösterildi
LALE ORTA KİMDİR? MHK'nın yeni başkanı Lale Orta oldu! Yeni MHK Başkanı Prof. Dr. Lale Orta kaç yaşında ve nereli?
DİĞER Yeni MHK Başkanı Prof. Dr. Lale Orta hayatı!
IOC, Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024'e katılımına yeşil ışık yaktı
DİĞER IOC'tan Rus ve Belaruslu sporcular için açıklama
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor artık sadece spor değil
FUTBOL ''Spor artık sadece spor değil''
Eda Nur Tulum, 400 metrede Türkiye rekoru kırdı
DİĞER Eda Nur Tulum, Türkiye rekoru kırdı
Milli atlet Kayhan Özer, Dünya Salon Atletizm Turu´nun ilk etabında birinci oldu
DİĞER Kayhan Özer ilk etapta birinci

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.