Kayakta hedef olimpiyatlarda madalya

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, kayağın çeşitli branşlarında madalyalar kazandıklarını ifade ederek, asıl hedeflerinin olimpiyatlarda madalya almak olduğunu söyledi.
Ali Oto, yaptığı açıklamada, kayak sezonunun sonuna geldiklerini ve iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Sezonu çok keyifli şekilde bitiriyoruz. Sezon boyunca hiçbir aksaklık yaşamadık ve 20'ye yakın yarışma düzenledik. Düzenlediğimiz yarışlarda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sadece Kayseri'de hava muhalefeti nedeniyle yarışlar iptal oldu ama onu da Bursa Uludağ’da yaptık." diye konuştu.
Oto, sporcuların iyi bir kamp dönemi geçirdiğini anlatarak, kayaklı atlama, biatlon ve kayaklı koşu gibi birçok branşta Türkiye’yi uluslararası alanda temsil ettiklerini aktardı.
Uluslararası birçok müsabakaya Türkiye olarak katıldıklarını vurgulayan Oto, istenen seviyede olmasa da madalya kazandıklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sene katıldığımız uluslararası yarışlarda ne çok iyi ne de kötüyüz ama madalya alıyoruz ve asıl hedefimiz olimpiyatlar. Olimpiyatlarda ne kadar çok madalya alırsak kendimizi başarılı sayarız. Olimpiyatlar, kıtaların birleştiği ve kardeşliğin olduğu organizasyon. Olimpiyatın anlamı da bu. Biz de kayaklı atlama, kayaklı koşu ve biatlon gibi bir çok branşta varız. Hatta sporcumuz Arda İpçioğlu Türkiye'de ilk defa yılın sporcusu seçildi. Bundan dolayı da çok mutluyuz."
"PALANDÖKEN BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ"
Türkiye'de birçok kayak merkezi olduğunu hatırlatan Oto, şunları kaydetti:
"Palandöken Kayak Merkezi dünyada ender olan bir merkez. Uçaktan inince 15 dakika sonra dağa çıkıyorsunuz ve böyle bir merkez çok az. Bu yüzden biz de Palandöken'e çok önem veriyoruz ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapması nedeniyle dünyada ciddi oranda tanınıyor. Palandöken bizim için olmazsa olmazımız. Diğer kayak merkezlerimiz de var ve onlarda da yarışlar yaptık. Biz bunu turizm için değil spor için yapıyoruz ve bütün illerimize yaymak istiyoruz. Bir dağın tanınması için spor müsabakalarının yapılması lazım. Bunları da bizim yapmamız gerekiyor ki çocuklar buna özensin ve sporcu yetişsin."
Ülke genelinde kayak sporuna ilginin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Oto, şu değerlendirmede bulundu:
"İnsanlar bu sporu pahalı olarak görüyor ama iddia ediyorum malzeme anlamında çok pahalı spor değil. Sadece bazı oteller biraz pahalı. Bizim çok ucuz tesislerimiz var ve orada insanlara kayak yaptırır sporu sevdirirsek o kadar pahalı olmadığını göstermiş oluruz. Başkan ve yönetim olarak iyi çalışıyoruz çünkü bunun için varız. Bu spor dünyanın en iyi sporu ve bunu gençlerimize aşılayıp milli takımlarda yarıştırarak onları daha iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz."
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