Kayalar evlerin üzerine yuvarlandı!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi 4 eve zarar verdi.

AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Yeniköy'de dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, yaklaşık bir ay önce heyelan riski nedeniyle İl Afet Acil Durum Müdürlüğü yetkililerince boşaltılan evlerin bulunduğu alana sürüklendi.

TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLMİŞLERDİ Heyelanda kaya kütlelerinin çaptığı, tedbir amacıyla tahliye edilen 4 ev zarar gördü.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, heyelan anı yöre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.