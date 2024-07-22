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        Haberler Gündem Güncel Kayalar evlerin üzerine yuvarlandı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kayalar evlerin üzerine yuvarlandı!

        Artvin'de yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi 4 evde hasara yol açtı. Evlerin ise daha önce tedbir amaçlı tahliye edildikleri öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:40 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:40
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        Kayalar evlerin üzerine yuvarlandı!
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi 4 eve zarar verdi.

        AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Yeniköy'de dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, yaklaşık bir ay önce heyelan riski nedeniyle İl Afet Acil Durum Müdürlüğü yetkililerince boşaltılan evlerin bulunduğu alana sürüklendi.

        TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLMİŞLERDİ

        Heyelanda kaya kütlelerinin çaptığı, tedbir amacıyla tahliye edilen 4 ev zarar gördü.

        Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, heyelan anı yöre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Öte yandan bölgede olası heyelanlara karşı tedbir amacıyla kaya ıslah çalışması yapılacağı öğrenildi.

        Fotoğraflar: İHA

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        #ARTVİN
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