Kayalıklar üzerinde doğanın içinde bir cam teras

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"Cam terasa 2 ay içerisinde, Kurban Bayramı da dahil olmak üzere, 200 bin ziyaretçi aldık. Bu muhteşem bir şey. 30 bin nüfuslu bir ilçeyiz, merkez nüfusumuz 15 bin. Yani 15 bin nüfuslu ilçemizin yaklaşık 2 ayda, 200 bin ziyaretçi alması gerçekten gurur verici. Tabii bu aynı zamanda yaptığımız yatırımın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 250 metre yüksekliği var. İnsanlar biraz ürküyor, tedirgin oluyor ama alışınca çıkabiliyorlar."