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Kayalıklarda mahsur kalan İngiliz turisti JAK timleri kurtardı

Fethiye'de yolunu kaybeden İngiliz turist Ryan James kayalıklarda mahsur kaldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi 2 saatlik çalışmanın ardından turisti kurtardı

Kayalıklarda mahsur kalan İngiliz turisti JAK timleri kurtardı
Zamanla yarıştılar
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AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan İngiliz turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından indirildi.

İlçeye tatile gelen İngiliz turist Ryan James Enfanı-Ghettanı Deve Plajı bölgesindeki patikada yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra yolu kaybeden turist kayalıklarda mahsur kaldı.

Turistin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu JAK timi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından İngiliz turist bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Ryan James Enfanı-Ghettanı tatil yaptığı otele bırakıldı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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