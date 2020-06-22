Kayalıklarda mahsur kalan köpek yavrusu 10 gün sonra kurtarıldı - MERSİN

Deniz Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar bir köpek yavrusunun deredeki kayalıklara girdiğini fark etti.Köpeği kendi imkanlarıyla kurtarmak isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Mersin İtfaiyesi K-9 Arama Kurtarma Birimi Profesyonel Köpek Eğitmeni Tufan Karagöl ve ekibi köpek yavrusunun bulunduğu alanda çalışma başlattı.Ekipler, alanın oldukça zor bir noktada olmasından dolayı bölgede 10 gün boyunca çalışmalarını sürdürdü.Uzun uğraşlar sonucu yavruyu bulunduğu yerden kurtarıldı.Köpek, bakımı için Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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