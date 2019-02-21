TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Kayaşehir'de 4 etap halinde inşasına başlanan millet bahçesinin 350 bin metrekarelik ilk etabı, 17 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı. 697 bin metrekarelik alanda inşa edilecek diğer etaplar için de dün ihale gerçekleştirildi.
İstanbul ve Kayaşehir'i daha çok yeşille buluşturacak millet bahçesinin ihalesine 10 firma katıldı. Değerlendirme sürecinin ardından ihaleyi kazanan firma 500 gün içerisinde projeyi tamamlayacak.
ÜÇ BİYOLOJİK GÖL YER ALIYOR
Kayaşehir merkezinden Fenertepe'ye doğru uzanacak sahada koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları ile vatandaşların birincil ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesisler bulunacak.
Dört etap olarak tasarlanan ve Kayaşehir merkezinden Fenertepe'ye doğru uzanan alanda inşası süren millet bahçesinde 5,5 kilometre uzunluğunda bir rekreasyon alanı olacak.
Ayrıca konser, sergi, etkinlik platformları, amfi tiyatro, renk, koku, ses ve tıbbi bitki bahçeleri ile toplamda 7 bin 183 metrekarelik üç biyolojik göl yer alıyor.
Koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları ile Kayaşehir Millet Bahçesi, doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanına dönüşerek hem bölgeye hem de İstanbul'a değer katacak bir yaşam merkezi olacak.
Kayaşehir Millet Bahçesi 2,3 ve 4'üncü etabında 491 bin metrekare yeşil alan, 18 bin 486 ağaç, 222 bin çalı ve 67 bin yer örtücü bitkiyle, restoran ve kafelerin yer alacağı etaplarda asma köprüler, seyir terasları ve otopark da bulunacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.