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Kaybettiği oyuncağını 30 yıl sonra bulunca hayatı değişti...

Eskişehir'de özel bir firmada satış danışmanı olarak çalışan 41 yaşındaki Barış Sarı, kaybettiği oyuncağını 30 yıl sonra bulunca koleksiyoncu oldu

Kaybettiği oyuncağını 30 yıl sonra bulunca koleksiyoncu oldu
AA

Eskişehir'de özel bir firmada satış danışmanı olarak çalışan 41 yaşındaki Barış Sarı, çocukluk yıllarında babasının kendisi için satın aldığı, fakat kaybettiği oyuncak arabayı yıllar sonra tekrar bulunca metal oyuncak araba biriktirmeye başladı.

İnternet siteleri, antikacılar ve eskicilerden satın aldığı eski arabaları tamir ederek 2 yılda 253 oyuncağı koleksiyonuna katan Sarı, bunları evinin bir odasına kurduğu cam vitrinlerde saklıyor.

Sarı, AA muhabirine, henüz 8 yaşındayken kaybettiği oyuncak ambulansı bir internet sitesinde görünce, satın alarak koleksiyon yapmaya karar verdiğini anlattı.

Oyuncak arabalarda hatıralarını bulduğunu dile getiren Sarı, "Tüm erkek çocuklarda olduğu gibi benim de çocuklukta en sevdiğim oyuncak arabaydı. Pahalı da bir oyuncak. Bayramdan bayrama bir tane satın alırdım. Annem sağ olsun, metal oyuncak arabaların kıymetli olduğunun farkına varmış olacak ki 25-30 tanesini saklamış. Yıllar sonra evlendik, çocuğum oldu. Oyuncaklarımı yeğenimin elinde görünce duygulandım. Hatıralarım gözümün önüne geldi. Babamın bana aldığı ambulansı bir gün internette görünce, 'ben bunları biriktireyim' dedim ve başladım." diye konuştu.

"BABA YADİGARI AMBULANSA KAVUŞTUM"

Sarı, kaybettiği 1980 yılında Fransa'da üretilen ambulans oyuncağına tekrar kavuştuğunda çok duygulandığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Birçok foruma yazdım. Aradım, taradım ve buldum. Baba yadigarı ambulansa kavuştum. O oyuncakla çok hatıram varmış. Onları hatırladım. Bu durum da beni hatıraları olan şeylere karşı daha ilgili hale getirdi. En eski arabam 1958 yapımı. Onları saklarken de hatalarıyla değil de orijinallerine yakın hale getirerek saklamak istedim. Bu sebeple tamir işine de giriştim. Gün geçtikçe ilgim arttı ve 2 yılda 253 arabamız oldu. Oynamak yasak, sadece elimize alıp bakıyoruz.

Kızım bu konuda çok hassas. O da meraklısı oldu. Kızıma her şeyin paradan ibaret olmadığını, hatıraların daha kıymetli olduğunu öğretmeye çalışıyorum. Bir oyuncağın 30 yıl sonra nasıl bir anıyı gözlerimizin önüne getirdiğini bilen birisi olarak çocuğuma hatıra biriktiriyorum."

Henüz 11 yaşındayken amcasının İngiltere'den getirdiği bir oyuncağa İstanbul'da bir alışveriş merkezinde rastladığını aktaran Sarı, "İngiliz yapımı 30 yıllık bir araba. Onu da kaybetmiştim çocukken. Vitrinde görünce hemen satın aldım ve koleksiyona ekledim. Bu koleksiyonla hem hatıralarıma sahip çıktığımı hem de çocuğuma doğru bir mesaj verdiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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