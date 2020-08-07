Kaybolan alzaymır hastası bulundu - EDİRNE

AA

Alınan bilgiye göre, 88 yaşındaki Hasan Kılıç için polis, jandarma, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.İz takip köpeğine Kılıç'ın pijaması koklatılarak en son görüldüğü yerlerde arama yapıldı.Arama çalışmaları sırasında Kılıç'ın Yenimescit Mahallesi'nde yaralı halde bulunarak ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldığı bilgisini alan ekipler çalışmaları sonlandırdı.Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen Kılıç'ı gören ailesi gözyaşlarını tutamadı.Yaşlı adamın yakınları araçlarındaki "kayıp aranıyor" ilanını da söktü.