Kaybolan iki gencin imdadına AFAD yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Kaybolan iki gencin imdadına AFAD yetişti
ABONE OL

Yürüyüşte kaybolan iki genç, saatler sonra bulundu

Antalya'da yürüyüşe çıktıkları dağlık alanda mahsur kalan Burhan Çavuş ve Ferat Aktaş, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri tarafından saatler sonra kurtarıldı.

Kaybolan iki gencin imdadına AFAD yetişti
Kaybolan iki gencin imdadına AFAD yetişti
0:00 / 0:00
DHA

Olay, akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi Güllük Dağı Gürkavak mevkisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde ormanlık alan içerisinde yürüyüşe çıkan Burhan Çavuş (23) ve Ferat Aktaş (21), yollarını kaybetti.

Bir süre yolu bulmak için çaba sarfeden iki genç, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun yürüyüşün ardından Çavuş ve Aktaş'a akşam saatlerinde ulaştı. Sağlık kontrolünden geçirilen iki gencin durumunun iyi olduğu belirlendi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Salmonella virüsü nasıl bulaştı? Üretici firma ilk kez açıkladı: Salmonella virüsü nedir, Türkiye'de görüldü mü, belirtileri ve tedavisi nasıl?
GÜNDEM Üretici firma açıkladı! Salmonella virüsü...
"Çocuk haklarını, Anayasa maddesi haline getirdik"
GÜNDEM "Çocuk haklarını, Anayasa maddesi haline getirdik"
Türkiye rekoru operasyona 5 tutuklama
GÜNDEM Türkiye rekoru operasyona 5 tutuklama
Bursa'da dehşet dakikaları!
GÜNDEM Bursa'da dehşet dakikaları!
AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
Enes Kanter hakkında resen soruşturma
GÜNDEM Enes Kanter hakkında resen soruşturma
Diyarbakır'dan Van'a getirdiği tarihi eserleri satarken yakalandı
GÜNDEM Tarihi eserleri satarken yakalandı
Solo Türk ekibinin gösterisini izlediler
GÜNDEM Solo Türk ekibinin gösterisini izlediler
KUYRUK EDİRNE'DE! Son dakika: Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 39 kilometreye ulaştı
GÜNDEM TIR kuyruğu 39 kilometreye ulaştı
İstanbul'un fethinin bu yıl (2022) kaçıncı yıl dönümü? İstanbul'un fethinin önemi nedir?
GÜNDEM Çağ kapatan fethin yıl dönümü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.