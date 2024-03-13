Kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdi!

Eyüpsultan'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Direksiyon ile koltuk arasına sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Kazada Tonbul, direksiyon ile koltuk arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tonbul, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.