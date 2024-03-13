Kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdi!
İstanbul-Eyüpsultan'da tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi. Şoför, direksiyon ile koltuğun arasına sıkıştı, imdadına itfaiye yetişti
Eyüpsultan'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Direksiyon ile koltuk arasına sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fotoğraf: DHA
Kaza, Hasdal-Kemerburgaz Yolu Hasdal Mevki, İstanbul Havalimanı istikametinde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Tonbul(64)'un kullandığı tekstil ürünleri yüklü 34 GBP 20 plakalı kamyon şoförünün, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Fotoğraf: DHA
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Kazada Tonbul, direksiyon ile koltuk arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tonbul, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Fotoğraf: DHA
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Tonbul, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Tonbul’un iş arkadaşları, kamyondaki tekstil ürünlerini boşaltarak başka kamyona yükledi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.