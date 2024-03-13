Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdi!

        Kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdi!

        İstanbul-Eyüpsultan'da tekstil malzemesi yüklü kamyon devrildi. Şoför, direksiyon ile koltuğun arasına sıkıştı, imdadına itfaiye yetişti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 00:09 Güncelleme: 13.03.2024 - 00:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eyüpsultan'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Direksiyon ile koltuk arasına sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Kaza, Hasdal-Kemerburgaz Yolu Hasdal Mevki, İstanbul Havalimanı istikametinde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Tonbul(64)'un kullandığı tekstil ürünleri yüklü 34 GBP 20 plakalı kamyon şoförünün, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

        Fotoğraf: DHA

        İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

        Kazada Tonbul, direksiyon ile koltuk arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tonbul, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Fotoğraf: DHA

        REKLAM

        İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Tonbul, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Tonbul’un iş arkadaşları, kamyondaki tekstil ürünlerini boşaltarak başka kamyona yükledi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BM'den çarpıcı Gazze tablosu
        BM'den çarpıcı Gazze tablosu
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Beşiktaş'a tazminat cezası!
        Beşiktaş'a tazminat cezası!
        Marmaris orman yangınının failine 19 yıl hapis ve para cezası verildi
        Marmaris orman yangınının failine 19 yıl hapis ve para cezası verildi
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat