Kayınbabasını silahla vurdu 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da Hüseyin Turan, konuşmaya giden damadı ile arasında çıkan tartışmada silahla vuruldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Hüseyin Turan, damadı Cem Can ile konuşmak için iş yerine gitti. Turan ile Cem Can, bir süre sonra iş yeri önünde tartışmaya başladı.

ARBEDE SIRASINDA VURULDU

Tartışma sırasında silah sesleri duyuldu. O sırada iş yerinde olan Cem Can'ın babası Ali Can silah sesini duyunca dışarı çıkarak kavgaya dahil oldu. Arbede sırasında silahtan çıkan kurşunlardan biri Hüseyin Turan'ın bacağına isabet etti.

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Hüseyin Turan'ı otomobilin sürücü koltuğunda yaralı halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DAMAT İLE BABASI GÖZALTINDA

Polis ekipleri şüpheli baba ve oğlunu iş yerinde gözaltına aldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.