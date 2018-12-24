Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubatlı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Mehmet Emin B., Suruç ilçesinde öğretmen olan kayınbiraderi Mehmet Doğan’ı silahla vurarak ağır yaraladı. Olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis memuru ise evine giden meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Mehmet Emin B., Suruç ilçesinde öğretmen olan kayınbiraderi Mehmet Doğan ile daha önceden tartışma yaşadıkları bir konu nedeniyle yeniden tartıştı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine beylik tabancasını çıkaran polis memuru Mehmet Emin B., kayınbiraderi Mehmet Doğan’e ateş etti. Göğsüne 2, boynuna ise bir kurşunun isabet ettiği Mehmet Doğan kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olayın ardından Mehmet Emin D. meslektaşlarını arayarak kayınbiraderini vurduğunu söyledi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yaralı burada tedavi altına alınırken polis memuru enişte ise olay yerine giden meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olayı duyan şahsın yakınları hastaneye akın etti. Çevik kuvvet polisleri hastanede yeni bir olayın yaşanmaması için önlem aldı.

Polis memurunun mesleğe bir yıl önce başladığı ve 4 ay önce evlenerek eş durumundan Ankara’dan memleketi Şanlıurfa’ya geldiği, eşinin de öğretmen olduğu öğrenildi.

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