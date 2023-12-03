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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayınpeder, damadını ve damadının kardeşini vurdu

        Kayınpeder, damadını ve damadının kardeşini vurdu

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kayınpeder, damadı ve damadının kardeşini tabancayla vurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 23:49 Güncelleme: 03.12.2023 - 23:49
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        Kayınpeder kurşun yağdırdı!
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        Kocaeli'deki olay, Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'taki 4 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa. S. ile kayınpederi M.Y. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. M.S.'nin kardeşi Osman S.'nin de dahil olduğu tartışma büyüdü. Olayın devamında M.Y. tabancayla Mustafa S. ve Osman. S.'ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Mustafa S. ile Osman S. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kayınpeder M.Y. ise kaçarak uzaklaştı. İki kardeş apar topar araçla, özel bir hastaneye götürüldü.

        112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri dairede ve sokakta incelemelerde bulundu. M.Y. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan, Mustafa S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili incelme sürüyor.

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