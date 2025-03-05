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        Haberler Gündem Güncel Kayınvalidesini darbeden gelin serbest | Son dakika haberleri

        Kayınvalidesini darbeden gelin serbest

        İzmir'in Bayındır ilçesinde kayınvalidesini darbeden gelin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 23:29 Güncelleme: 05.03.2025 - 23:29
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        Kayınvalidesini darbeden gelin serbest
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        İzmir Hasköy Mahallesi'nde yaşanan E.E. ile 61 yaşındaki kayınvalidesi Haccana E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından gelin, iddialara göre tuğlayla kayınvalidesini darp etti.

        Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bayındır Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Haccana E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan gelin, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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