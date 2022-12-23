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Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp Alzheimer hastası kadından acı haber - Günün haberleri
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Kayıp Alzheimer hastası kadının 2 gün sonra cansız bedeni bulundu

Sivas'ta, önceki gün kaybolan Alzheimer hastası Fatma Fidan'dan acı haber geldi. Arazide cansız bedeni bulunan 75 yaşındaki kadının, yolunu kaybettikten sonra donarak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor

Kayıp Alzheimer hastası kadından acı haber - Günün haberleri
Kayıp Alzheimer hastası kadından acı haber
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DHA

Sivas'ta, önceki gün kaybolan Alzheimer hastası Fatma Fidan (75), arazide ölü bulundu.

Ulaş ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 20 Aralık akşamı ayrılan Alzheimer hastası Fatma Fidan, geri dönmedi. Yakınlarının ihbarıyla ilçede arama çalışması başlatıldı. AFAD, polis ve jandarma komandoların da katılımıyla 2 gün boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

DONMUŞ HALDE BULUNDU

Dün gece ara verilen çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı. Çalışmalar sırasında Fatma Fidan, ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta Karatepe mevkisinde AFAD ekipleri tarafından saat 10.00 sıralarında ölü bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Fidan'ın soğuktan donarak yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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