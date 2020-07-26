Kayıp alzheimer hastası kadını jandarma köpeği

AA

Merkez bağlı Ağılönü köyünde dün ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 92 yaşındaki Heybet Koyuncu'yu bulmak için AFAD, jandarma ve köylüler çalışma başlattı.Çevrede yapılan arama sonucunda Koyuncu, 500 metre ilerideki mısır tarlasının kenarında jandarmanın iz takip köpeği 'Kahve' tarafından bulundu.Koyuncu, ekipler tarafından sağlık kontrolü için 112 Acil Sağlık personeline teslim edildi. Koyuncu daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.