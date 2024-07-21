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        Haberler Gündem Güncel Kayıp Alzheimer hastasının şüpheli ölümü | Son dakika haberleri

        Kayıp Alzheimer hastasının şüpheli ölümü

        Burdur'da kayıp olarak aranan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Halil Alagöz tarlada ölü bulundu. İncelemede ölümü şüpheli olduğu değerlendirilen Alagöz'ün cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 14:17 Güncelleme: 21.07.2024 - 14:17
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        Kayıp Alzheimer hastasının şüpheli ölümü
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        Burdur'da 65 yaşındaki Halil Alagöz cuma günü Armağan İlci Mahallesi Umman Sokak'taki evinden çıktıktan sonra geri dönmedi.

        Yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, MEB AKUB, Burdur Arama Kurtarma gönüllüleriyle yapılan arama çalışmaları sonucu Alagöz, evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta Burdur Gölü yakınındaki bir tarlada hareketsiz bulundu.

        Sağlık ekibi, Alzheimer hastası Alagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemede ölümü şüpheli olduğu değerlendirilen Alagöz'ün cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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        #Burdur
        #alzhaimer
        #kayıp
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