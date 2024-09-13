Kayıp Aslıhan aranıyor!

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, 'Gezmeye çıkıyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Aslıhan Miray Kabadayı (14), ekipler tarafından aranıyor.

DHA'nın haberine göre Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi'ndeki evinden önceki gün 'Gezmeye çıkıyorum' diyerek ayrılan Aslıhan Miray Kabadayı, geri dönmedi.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA YAPTIĞI BELİRLENDİ Kabadayı'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, Kabadayı'nın en son Seferihisar ilçesindeki bir pazar yerine gittiğini tespit etti. REKLAM