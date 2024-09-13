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        Haberler Gündem Güncel Kayıp Aslıhan aranıyor! | Son dakika haberleri

        Kayıp Aslıhan aranıyor!

        İzmir'de 'gezmeye çıkıyorum' diye evden çıkan Aslıhan Kabadayı'dan 2 gündür alınamıyor. Ekipler, Kabadayı'nın en son Seferihisar ilçesindeki bir pazar yerine gittiğini tespit etti. Bölgede çalışmalar yoğunlaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:43 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:43
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        Kayıp Aslıhan aranıyor!
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        İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, 'Gezmeye çıkıyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Aslıhan Miray Kabadayı (14), ekipler tarafından aranıyor.

        DHA'nın haberine göre Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi'ndeki evinden önceki gün 'Gezmeye çıkıyorum' diyerek ayrılan Aslıhan Miray Kabadayı, geri dönmedi.

        GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA YAPTIĞI BELİRLENDİ

        Kabadayı'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, Kabadayı'nın en son Seferihisar ilçesindeki bir pazar yerine gittiğini tespit etti.

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        Burada bir bankta oturan Aslıhan Miray Kabadayı'nın cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptığı belirlendi. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

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        #Aslıhan Miray Kabadayı
        #haberler
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