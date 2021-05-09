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HaberlerGündem3. SayfaKayıp Baran'dan sevindiren haber - Haberler
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Adana'da kaybolan 5 yaşındaki çocuktan sevindiren haber

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Saatler sonra ise sevindiren haber geldi. Yaklaşık 5,5 saat sonra bulunan Baran, polis ekiplerince ailesine teslim edildi

Kayıp Baran'dan sevindiren haber - Haberler
Kayıp Baran'dan sevindiren haber
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DHA

Olayda, kentte yaşayan Azime ve Cem B. çifti, önceki gün rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırdıkları 7 yaşındaki kızları Nazlı'ya refakat etmek amacıyla 5 yaşındaki oğulları Baran'ı anneannesi Narınç B'ye bıraktı.

DHA'nın haberine göre anneanne, sabah uyandığında torunu Baran B'yi yatağında göremeyince evde aramaya başladı. Evde torununu bulamayan anneanne, yakınlarıyla çevrede de arama yaptı.

Tüm aramalara rağmen bulunamayan Baran B'nin evin yakınındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşmüş olabileceği değerlendirilerek durum polise bildirildi. Polis ekipleri, kayıp çocuğu bulmak için araştırma başlattı.

Ekipler, mahallede arama yaptığı sırada küçük Baran, sokakta yürürken bulundu. Yaklaşık 5,5 saat sonra bulunan Baran, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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