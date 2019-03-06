Kayıp bir mektup sayesinde gelen teknoloji milyarderliği

BBC'nin The Boss serisi iş dünyasının farklı sektörlerinden liderlerin profillerine yer veriyor. Bu haftanın konuğu Avustralyalı bilgisayar yazılım programları şirketi Atlassian'ın kurucusu ve yöneticisi Scott Farquhar.

Avustralyalı girişimci Scott Farquhar liseyi bitirdikten sonra askeri okula yazılmak istiyordu. Ama akademiden gelen kabul mektubu postada kaybolduğu için eline geçmemişti.

Mektup iki ay sonra ulaştığında Scott askeri okul yerine üniversiteye gitme kararını zaten vermişti.

Bu kayıp mektup sayesinde Scott ve iş ortağı Mike Cannon-Brookes Avustralya'nın ilk teknoloji milyarderleri olma yoluna girmişti.

39 yaşındaki Scott, "Mektup daha erken gelmiş olsaydı tarih biraz farklı olurdu" diyor.

Tek kredi kartıyla başlayan girişimcilik

Scott ve Mike 2002'de Atlassian şirketini kurduklarında ellerinde sadece bir kredi kartı vardı.

Bugün ise Nasdaq borsasında 25 milyar dolar değer biçiliyor. İki ortağın her biri 7 milyar dolar servet sahibi.

Sydney'in işçi semtlerinden birinde büyüyen Scott her zaman bilgisayarlara ilgi duymuş.

"Arkadaşımın bilgisayarı vardı, benim de olsun istiyordum, bunun için bir gece sürekli ağladığımı hatırlıyordum" diyor.

Ailesi ona ikinci el bir bilgisayar almış. Bir yıl boyunca onu tamir etmeye çalışmış. Programcılık ise daha sonra girmiş ilgi alanına.

Scott üniversitede bilgisayar ve işletme okurken Mike ile tanışmış. Okul bitince kendi işlerini kurmak istemişler.

Mütevazı bir hedef seçmişler: Takım elbise giymek zorunda kalmadan bankaların ve muhasebe şirketlerinin yeni mezunlara verdiği 35 bin dolarlık maaştan fazla kazanmak.

"O aşamada üniversitede biriyle ev paylaşıyor ve her gün makarna yiyordum. Kaybedecek pek bir şeyimiz yoktu" diyor Scott.

İşe teknolojik yardım şirketi olarak başlamışlar, ama bu başarılı olmayınca işletmeler için bilgisayar yazılım programlarına yönelmişler.

Önce sadece tanıdıklarından sipariş alabilmişler.

Başarının sırrı satış modeli

2003'te ise Amerikan Hava Yolları'ndan (American Airlines) bir faks gelmiş. Bu kağıt parçası hala Sydney'deki ofis duvarında asılı duruyormuş.

"O an başaracağımızı anlamamızı sağlayan dönüm noktası oldu" diyor Scott.

Şirketin başarısını kısmen satış modeline bağlıyor. Ürünlerini internet üzerinden siparişe açarak doğrudan müşteriyle buluşmasını sağlamışlar.

Atlassian'ın cirosu geçen yıl 1 milyar dolara ulaşmış. Ürünleri kullanan şirketler arasında Coca-Cola, Twitter ve Visa da var.

Şirket büyürken 2010'da 60 milyon dolarlık dış yatırım çekmiş. 2015'te New York'taki Nasdaq borsasında hisseleri işlem görmeye başlamış.

Scott bunun 17,5 yıl aldığını, "bir gecede başarılmadığını" söylüyor.

"Yanlışlarımız da oldu. Ürünlerimizi geç ilan ettiğimiz oldu. Birini henüz piyasaya sürmeden son vermemiz gerekti."

Ama işine adanmışlığı tartışmasızdı. Bir sorunu çözmek için balayında Afrika'dan Sydney'e uçması gerekmişti.

"Eşimin gönlünü almak birkaç yıl sürdü" diyor.

Farquhar Sydney'de Avustralya'nın en pahalı konutlarından birinde oturuyor.

Gerekli becerilere sahip istihdam önceliği

Teknoloji analisti Constellation Research'ten Ray Wang, Scott ve Mike'ın yakın dostluğunun Atlassian'ın başarısının ardında yatan önemli bir faktör olduğunu söylüyor.

3000 kişinin çalıştığı şirketin CEO görevini ortak yürütüyorlar. Aynı zamanda komşular da. Sydney'in liman kıyısında Avustralya'nın en pahalı iki konağında yaşıyorlar.

Wang'a göre, ikilinin en büyük mücadelesi şirketi satın almak için getirilen tekliflere karşı olacak.

"Biri onlara 50 milyar dolar teklif etse kabul etmeyecekler mi?" Microsoft, Oracle ve IBM'in olası alıcılar arasında olabileceğini söylüyor Wang.

Scott şirketin ihtiyacı olan becerilere sahip istihdam sayısını artırmak istiyor. Yurt dışından bu becerilere sahip insanları getirtmek için Avustralya hükümetiyle ortak çalışma yürütüyor.

Ayrıca Sydney'de yeni bir teknoloji bölgesi kurarak Avustralya'yı bu yeteneklere cazip hale getirmek istiyor.

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