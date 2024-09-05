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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp Buse'yi 1 saatte buldu | Son dakika haberleri

        Kayıp Buse'yi 1 saatte buldu

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme bugün ses getiren bir yayına imza attı. 42 yaşındaki anne Besrayi Hanım ve oğlu Mertcan canlı yayına katılarak Buse için kayıp ihbarında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 18:22 Güncelleme: 05.09.2024 - 18:22
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        Kayıp Buse'yi 1 saatte buldu
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        Anne Besrayi Hanım ve abisi Mertcan, Buse’ye “Geri dön!” çağırısında bulundu. Dakikalar sonra Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi kayıp Buse’ye ulaşarak büyük bir başarıya imzasını attı.

        BUSE CANLI YAYINA BAĞLANDI VE AÇIKLAMALARIYLA ŞOKE ETTİ!

        Anne ve oğul telefonda Buse’nin sesini duyunca şaşkınlığa uğradı. İkili, Buse’nin açıklamalarıyla birlikte neye uğradığını şaşırdı. Buse’nin anlattıklarıyla birlikte Didem Arslan Yılmaz da Buse’ye destek verdi.

        BUSE CANLI YAYINA GELECEK Mİ?

        Şimdi herkes Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’nin yarınki bölümünde yaşanacakları merakla bekliyor. Buse anne ve abisiyle yüzleşmeye gelecek mi?

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