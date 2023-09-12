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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp çocuğun Şanlıurfa'da kanalda cansız bedeni bulundu! - Güncel haberler

        5 gündür aranan çocuğun kanalda cansız bedeni bulundu

        Şanlıurfa'da, 5 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu çocuğun, sulama kanalında cesedi bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 18:02 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:14
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        Kayıp çocuğun kanalda cansız bedeni bulundu
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        Şanlıurfa'nın Bamyasuyu Mahallesi'nde 8 Eylül'de kaybolan Suriye uyruklu Menhel Elhalaf'ın (10) bulunması için yakınları polise başvurdu.

        Ekiplerin yaptığı araştırmada güvenlik kameralarından Menhel Elhalaf'ın kaybolmadan önce bir arkadaşıyla görüştüğü belirlendi.

        Kimliği açıklanmayan 10 yaşındaki çocuğun, sulama kanalına yüzmeye gittiklerini ve Menfel Elhalaf'ın akıntıya kapıldığını, kendisinin de korktuğu için kimseye durumu anlatmadığını söylediği öğrenildi.

        Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda Menhel Elhalaf'ın Çekçek Mahallesi'nde mazgallara takılı cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Elhalaf'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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