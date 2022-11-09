Kayıp emekli uzman çavuş ölü bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'de, boş arazide başından vurulmuş halde bulunan kişinin, kayıp olarak emekli uzman çavuş Bayram Erdoğan olduğu belirlendi.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde yola yakın boş arazide gezen vatandaş, elinde silah olan yüzü kanlı birini hareketsiz görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlilerinin kontrolünde kişinin başından vurularak hayatını kaybettiği belirledi.

KAYIP UZMAN ÇAVUŞA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemede, cansız bedenin bir süredir kayıp olarak aranan emekli uzman çavuş Bayram Erdoğan olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışmalar yaptığı sırada acı haberi duyan Erdoğan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İki çocuğu olduğu öğrenilen emekli uzman çavuşun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.