Polis az yanan fardan yola çıktı

Zafer Samancı'nın haberine göre, 2018 yılı 6 Aralık tarihinde Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'ndeki kendisine ait çiftliğinde oturan Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası eski başkanı Ali Zeybek eve gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 'samanlıkta yangın var' diye dışarı çağırılmıştı. Konya’da 2005-2008 yılları arasında Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odasında başkanlık yapan Ali Zeybek o günden bu yana aranıyordu.





POLİS AZ YANAN FARDAN YOLA ÇIKTI

Kayıp olan Ali Zeybek’in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine duran Konya emniyeti olayla ilgili olarak özel ekip kurdu.

Zeybek´in çiftliğinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay günü bir farı az yanan bir otomobilin plakasının da sökülmüş olmasından şüphelendi. Yaklaşık 32 km boyunca 300 güvenlik ve mobese kamerasını inceleyen polis aracın izini kaybetti.

Zeybek’in bir arkadaşının boşanma aşamasında olan kızkardeşine yardım ettiğini belirleyen özel ekip çalışmalarını bu yöne kaydırdı. Eşinden boşanma aşamasında olan Emine Çakıcı ve ailesinin üzerinde yoğunlaşan polis Emine Çakıcı'nın kayınbiraderinin bir farı az yanan bir aracı olduğunu tespit etti.



Gözaltına alınan Emine Çakıcı'nın eşi Eyüp Çakıcı ve kardeşi Osman Çakıcı polis tarafından gözaltına alındı. Eyüp Çakıcı polise verdiği ilk ifadesine suçunu itiraf ederek ‘Eşim Emine ile sorunlarımız vardı ve boşanma aşamasında olduğumuz için ayrı yaşıyorduk. Ali Zeybek'in boşanma davasında eşime yardımcı olduğunu öğrendim. Sık sık görüştüklerini duydum. Eşimle aşk yaşadığını düşündüm. Olayı kardeşim Osman ile paylaştığını yanımıza silah ve kürek alarak Ali Zeybek'in çiftliğine geldik. 'Samanlıkta yangın var' bahanesi ile evden çıkarıp araca bindirdik. Bağlar mevkiine getirip araçtan indirdik. Tek el ateş ettim. Yere düşünce de definecilerin açık bıraktığı kuyuya gömüp ayrıldık dediği öğrenildi. Adliye ye sevk edilen iki kardeş tutuklanarak ceza evine gönderildi

Ali Zeybek’in çürümeye yüz tutmuş cesedi olaydan yaklaşık 6 ay sonra Karaman ilçesi Süleyman Hacı köyünde kaçak kazı yapan definecilerin açtığı bir kuyuda yaklaşık 10 metre derinlikte bulundu. Olayla ilgili Osman ve Eyüp Çakıcı kardeşler gözaltına alındı. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki kardeş çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.