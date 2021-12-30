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Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp eski muhtarın cansız bedeni bulundu
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Bursa'da kaybolan eski muhtarın cansız bedeni Balıkesir'de bulundu

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde geçen gün akşam namazının ardından kayıplara karışan eski muhtarın cansız bedeni, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bulundu.

Kayıp eski muhtarın cansız bedeni bulundu
Bursa'da kayboldu, Balıkesir'de cansız bedeni bulundu
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İHA

Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'ın Osmanlar Mahallesi'nin eski muhtarı 71 yaşındaki Yakup Oruç, geçen gün akşam namazının ardından kayıplara karıştı. Ailesi alzaymır hastası Yakup Oruç'a ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, AFAD ve çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip köpeği ve dronu ile yürütülen çalışmalara yüze yakın personel katıldı. Çevrede yaşayanların da desteği ile bugün de devam eden çalışmalarda Yakup Oruç'un cansız bedeni Balıkesir Dursunbey İlçesi Emet Çayı'nda bulundu.

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