Kayıp gemi mühendisinden haber yok!

Düzce´deki özel bir firmaya danışmanlık ve satış hizmeti veren, evli ve 1 çocuk babası Sadık Birincioğlu, fuar nedeniyle 22 Ağustos'ta Dubai'ye gitti. Birincioğlu, Dubai'deki Sharjah Havalimanı'na indikten sonra kız kardeşine mesaj atarak, pasaportuna el konulduğunu belirtti. Birincioğlu'ndan, daha sonra haber alınamadı.

Birincioğlu´nun babası Hüseyin Memiş, Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvuruda bulundu. Memiş, oğlunun lisans eğitimini Glasgow Üniversitesi´nde birincilikle tamamladığını söyleyerek, "Diğer ülkelerden önemli teklifler almasına rağmen `Ben ülkem için eğitim gördüm. O yüzden Türkiye´de çalışacağım´ diyerek teklifleri reddetti. Oğlum, vatansever bir insan olarak Türkiye´ye hizmet etmek için geldi. Kendisi Yalova´da ikamet ediyordu ve Düzce´deki özel bir şirkete danışmanlık ve satış hizmeti veriyordu" dedi.

'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'

Memiş, oğlunun, işiyle alakalı dünyadaki uluslararası fuarlara katıldığını söyleyerek, "22 Ağustos´ta bana telefon edip Dubai´ye gideceğini söyledi. Dubai´ye indiğini kız kardeşine haber vermiş. Kardeşine, Sharjah Havalimanı´nda pasaportunun alındığını söylemiş. Sonrasında kendisiyle herhangi bir şekilde irtibat sağlayamadık. Haber almak için Dubai Konsolosluğu´nun sitesine girip mesaj yazdım; ama cevap vermediler. Daha sonra Büyükelçiliğe mesaj yazdım; `Polise sorduk, henüz yanıt alamadık. Cevap geldiğinde size bilgi vereceğiz´ şeklinde cevap geldi. Burada bir çare bulurum diye Ankara´ya gelip Dışişleri Bakanlığı ve CİMER´e de yazılı olarak müracaat ettim. CİMER´den, `Biz, konuyu gerekli yerlere iletip sizleri de bilgilendireceğiz´ cevabını aldım. Yardım istiyoruz. Oğlumun hayatından endişe ediyorum" diye konuştu.

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Memiş, oğlunun Dubai´de telefonuna el konulduğunu, bu yüzden sesli mesaj yoluyla kardeşine ulaştığını söyleyerek, "Oğlum, daha önce soyadını değiştirdiği ve hem eski hem de yeni soyadı ile Dubai´ye giriş yaptığı için kendisini sorguladıklarından bahsetmiş" dedi.

Sadık Birincioğlu´nun annesi Hülya Tekin ise "Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden, oğlumun sağ salim geri getirilmesini rica ediyorum. 15 gündür oğlumdan ses yok. Ben, kardeşi, babası içimiz yanarak bekliyoruz. 1 yaşında çocuğu var oğlumun. İçimiz yanıyor. Gece, gündüz uyuyamıyoruz, oğlumuzun yolunu bekliyoruz. Oğlum daha önce başka bir ülkeye giderken böyle bir sorun yaşamamıştı" ifadelerini kullandı.