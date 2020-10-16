Kayıp genç ormanda çuval içinde bulundu

İHA

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 9 gün önce kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 28 yaşındaki gencin, çuval içerisinde cansız bedeni bulundu.

Elbistan'da yaşayan 28 yaşındaki Ergin Gök isimli genç, 7 Ekim günü evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Gök'ü bulmak için polis ve jandarma tarafından arama başlatıldı.

Olaydan 9 gün sonra, Afşin ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda hayvan otlatmaya çıkan çobanlar, çuval içerisinde bir cansız beden olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cansız bedenin kayıp Ergin Gök'e ait olduğunu belirledi.

Gök’ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Cinayet Masası timleri ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayete kurban gittiği belirlenen Gök'ün katil ya da katillerini bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

CİNAYEZ ZANLISI ADANA'DA YAKALANDI

Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı D.I.'yı Adana'da yakalandı. Şüpheli, sorgusunda Gök'ü öldürdükten sonra cesedini çuval içerisine koyarak Afşin ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana attığını itiraf etti.