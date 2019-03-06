Uzunköprü 'de 1 ay önce evden balık tutmak için çıkan ve 1 aydır kayıp olarak aranan Evren Kandemir'in cansız bedeni nehir de balıkçılık yapan kişiler tarafından balık ağına takılarak bulundu. Kandemir en son AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar da şapka ve ayakkabısı bulunmuştu.

İHA'nın haberine göre balık avlamak için Ergene Nehri'ne doğru çıkan balıkçılar balık ağını toplamak için gittiklerinde cansız beden ile karşılaşarak, durumu emniyete bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri yapılan incelemelerin ardından cansız bedenin 1 aydır kayıp olarak aranan Evren Kandemir'e ait olduğu belirlendi.

Evren Kandemir'in cesedi Uzunköprü devlet hastanesi morguna daha sonra adlı tıp kurumuna sevk edilecek.