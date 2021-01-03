Kayıp gencin cansız bedeni bulundu

DHA

Şanlıurfa'da, dünden bu yana kayıp olarak aranan Ahmet Akdeniz´in (18),derede cansız bedeni bulundu.

Hızmalı Mahallesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan belediye personeli, Karakoyun Deresi'nde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edilen kişinin, dünden beri ailesi tarafından aranan Ahmet Akdeniz´e ait olduğu belirlendi.

Yapılan kontrollerin ardından Akdeniz'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.