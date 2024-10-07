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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp gençten acı haber! | Son dakika haberleri

        Kayıp gencin cansız bedeni Manavgat Irmağı'nda bulundu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bugün sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki gençten acı haber geldi. Yasin Ünsal'ın cansız bedeni ırmakta bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 23:44 Güncelleme: 07.10.2024 - 23:44
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        Kayıp gençten acı haber!
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bugün sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni Manavgat Irmağından çıkarıldı.

        Yasin Ünsal isimli gencin çalıştığı işyerinin şikayeti üzerine polis merkezinde ifade verdikten sonra haber alınamadığı bildirildi.

        Edinilen bilgiye göre Manavgat’ta ganyan bayiinde çalışan 25 yaşındaki Yasin Ünsal, sabah işe gitmek üzere evden ayrıldı. İşyeriyle problem yaşadığı belirtilen ve işyeri sahibinin şikayeti üzerine polis merkezinde ifadesine başvurulan gençten polis merkezinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

        Çağlayan Mahallesi Irmak kenarında bir vatandaşın içerisinde sürekli çalan telefon olan bir çanta ve yanında tek ayakkabı olduğunu bildirmesi üzerine ırmak kenarına gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çevrede yaptıkları araştırmada bulanmadıkları telefon sahibi gencin ırmağa girerek boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve Side SAK ekiplerine haber verildi.

        Gencin Çantasının bulunduğu yere gelen Side SAK dalgıçları su altında arama çalışması yaparken Antalya’dan gelen AFAD ekipleri drone ile karadan arama çalışması yaptı. Side SAK ekipleri çantanın bulunduğu yere 10 metre mesafede ırmak içerisinde talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı.

        1999 doğumlu Yasin Ünsal’ın öldüğünün belirlenmesi üzerine olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşarken, Ünsal’ın cansız bedeni Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi

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