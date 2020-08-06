Kayıp Gülistan Doku'yu su altında arama çalışmalarına yeniden başlandı - TUNCELİ

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.Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.Geçen ay kayıp Doku'yu bulmak için ara verilen su altı arama çalışmalarına barajdaki suyun kısmen tahliye edilerek minimum seviyeye düşürülmesiyle yeniden başlandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kısmen boşaltılmaya başlanan Uzunçayır Baraj Gölü'nde su tahliyesi sürerken çeşitli illerden arama çalışmaları için kente gelen 8 jandarma ve polis dalgıç ekibi, 2 su altı kamerası, 6 AFAD ekibinden oluşan 16 ekip, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde su altı arama çalışmalarına başladı.- Vali Özkan çalışmaları takip ettiArama çalışmalarının başlatıldığı Sarı Saltuk Viyadüğü ve Dinar Deresi bölgesine gelen Vali Mehmet Ali Özkan, yetkililerden bilgi aldı.