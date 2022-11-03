Kayıp kadın aranıyordu! Öldüren görüşme!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakınları, 31 Ekim akşamı evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek'le (34) ilgili Cumhuriyet Polis Merkezine kayıp başvurusunda bulundu.
KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR
AA'da yer alan habere göre kayıp başvurusunun ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kadının bulunması için çalışma başlattı.
EN SON ERKEK ARKADAŞIYLA GÖRÜŞMÜŞ
Çiçek'in en son, bir süredir görüşmediği erkek arkadaşı Ş.Ç. ile Emek Mahallesi'ndeki bir evde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
KAÇAN ARKADAŞI DA YAKALANDI
Çiçek'in cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, olayın ardından ortadan kaybolan Çiçek’in erkek arkadaşı Ş.Ç'yi kısa sürede yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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