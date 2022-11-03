Kayıp kadın aranıyordu! Öldüren görüşme!

AA'da yer alan habere göre kayıp başvurusunun ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kadının bulunması için çalışma başlattı.

EN SON ERKEK ARKADAŞIYLA GÖRÜŞMÜŞ

Çiçek'in en son, bir süredir görüşmediği erkek arkadaşı Ş.Ç. ile Emek Mahallesi'ndeki bir evde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, kadının cansız bedeniyle karşılaştı.