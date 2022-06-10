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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çanakkale Çan'da kayıp olan kadın bulundu, eşi aranıyor
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Çanakkale'de kayıp kadın bulundu, boşanma aşamasındaki eşi aranıyor

Çanakkale'de muhtar eşiyle birlikte bir kişi tarafından araçla alındıktan sonra kaybolan İlknur Kuloğlu, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Boşanma aşamasındaki eşi köy muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ise halen aranıyor. İlknur Kuloğlu'nun babası İsmail Hakkı Şen, kızının damadı tarafından kaçırıldığını ileri sürmüştü

Son dakika: Çanakkale Çan'da kayıp olan kadın bulundu, eşi aranıyor
Kayıp kadın bulundu, eşi aranıyor
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DHA

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kayıp olan İlknur Kuloğlu (41), jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda Şerbetli köyünde sağ olarak bulundu. İlker Mustafa Kuloğlu (51) ise halen aranıyor.

Çan'ın Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ile boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur Kuloğlu en son 8 Haziran saat 01.30 sıralarında Çan ilçe merkezindeki evlerinden çıkarken görüldü. Bir kişi araçla gelerek, muhtar ve eşini aldı. Ardından da ikiliden bir daha haber alınamadı. Yakınları, 112 Acil Yardım hattını arayıp, muhtar ve eşine ulaşılamadığını bildirildi. Bunun üzerine 8 Haziran sabahı saat 08.00'den itibaren muhtar ve eşini arama çalışması başlatıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, 3 gündür aralıksız devam ettirdikleri arama çalışmaları sonucunda, saat 03.00 sıralarında kayıp olan İlknur Kuloğlu'nu Şerbetli köyünde bir evde sağ olarak buldu. Geçen nisan ayında eşini kaçırdığı için savcılık tarafından verilen uzaklaştırma kararı olan Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu'nu arama çalışmaları halen sürüyor.

DAMADINI SUÇLAMIŞTI

İlknur Kuloğlu'nun babası İsmail Hakkı Şen, kızı ile damadının iki seneden beri geçimsizlik yaşadıklarını belirterek, kızının boşanma aşamasındaki eşi Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu tarafından kaçırıldığını ileri sürmüştü.

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