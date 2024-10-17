Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Kayıp Kamyon'un galası yapıldı

        'Kayıp Kamyon'un galası yapıldı

        Kayıp bir kamyonu bulmak için yola çıkan bir dede - torunun hikâyesini anlatan 'Kayıp Kamyon'un galası gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 09:14 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galası yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yapımı Sinehane imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan’ın oturduğu ‘Kayıp Kamyon’ filminin galası gerçekleştirildi. Samimi, duygusal ve eğlenceli bir yolculuk hikâyesini beyaz perdeye taşıyan film, 18 Ekim’de sinema salonlarındaki yerini alacak. Hikâyesi Ercan Uçar’a ait, senaryo danışmanlığını Arzu Yurtseven’in yaptığı Kayıp Kamyon’u Kamuran Süner ve Ekrem Arslan birlikte kaleme aldı.

        Kuşak çatışmalarını kalplere dokunacak bir anlatımla beyazperdeye yansıtacak olan 'Kayıp Kamyon'un kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Çığacı yer alıyor. Film ekibi gösterim öncesinde heyecanlarını dile getirdi.

        REKLAM

        Bülent Emin Yarar... Biz keyifli bir yolculuk yaptık, umarım o keyif seyirciye de ulaşır. Artık seyir zamanı…

        Yetkin Dikinciler... 'Kayıp Kamyon', içinden hayat geçen bir film. Biz kuşak çatışmasından bağ kurmaya, bağlanmaya, dayanışmaya, derdimize derman ararken dert ortağı olmaya niyet ettik bu filmin içinde. Afişimizde kamyon yok, çok sordular, ‘Ee kayıp ya’ dedik. Seyirciyi bekliyoruz, birlikte bulalım şu kamyonu. Arkasında da şu yazıyor: ‘Bir kamyon duygumuz var.’ Onu paylaşmayı bekliyoruz.

        Ülkü Hilal Çiftçi... Tüm ekip birlikte çok keyifli bir işe imza attık. Ben çok heyecanlıyım izlemek için, umarım izleyenler de beğenir. Herkese iyi seyirler diliyorum.

        Engin Hepileri... Çok keyifli bir hikâyenin içerisindeyiz. Kaybetmeye yüz tutmuş olan birçok değerimizi hatırlatacak bir film bu. Evet kayıp bir kamyon var, kamyonun peşindeyiz ama başka değerlerinde peşindeyiz. İçinde çok güzel seslerin, şarkıların, iyi oyunculukların olduğu bir film. Herkesi sinemalara bekliyoruz.

        Gözde Çığacı... Bu film hepimizin özlediği ve görmek istediği türde bir film. Zamanlama olarak harika olduğunu düşünüyorum. En başından beri içinde olmak istediğim bir projeydi. Umarım onların yüzünü kara çıkarmamışımdır. Herkese iyi seyirler.

        Ercan Uçar... 'Kayıp Kamyon’u kaleme alırken buralara geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Amatör bir senarist olarak çıktığım bu yolda filmimin seçilip ödül alıp şimdi de sinemaya ulaşmasından dolayı çok mutluyum. Sinehane ekibine benim gibi amatör yazarların önünü açtığı için çok teşekkür ederim.

        Ekrem Arslan... Bütün ekibin inandığı tertemiz bir film yaptık.Seyircimize karşı bir sınav veriyoruz, umarım bu sınavı geçeriz. İnşallah herkes beğenir.

        Kayıp bir kamyonu bulmak için yola çıkan bir dede-torunun hikâyesini anlatan filmde yol boyunca trajikomik olaylar yaşanırken iki farklı jenerasyonun çatışmalarıyla birlikte, birbirlerini anlama çabası da beyaz perdeye yansıyacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kayıp Kamyon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Hayata 3 gün tutunabildi! Semira'yı kaybettik!
        Hayata 3 gün tutunabildi! Semira'yı kaybettik!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, sağanak var
        Kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, sağanak var
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü