'Kayıp Kamyon'un galası yapıldı

Yapımı Sinehane imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan’ın oturduğu ‘Kayıp Kamyon’ filminin galası gerçekleştirildi. Samimi, duygusal ve eğlenceli bir yolculuk hikâyesini beyaz perdeye taşıyan film, 18 Ekim’de sinema salonlarındaki yerini alacak. Hikâyesi Ercan Uçar’a ait, senaryo danışmanlığını Arzu Yurtseven’in yaptığı Kayıp Kamyon’u Kamuran Süner ve Ekrem Arslan birlikte kaleme aldı.

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Bülent Emin Yarar... Biz keyifli bir yolculuk yaptık, umarım o keyif seyirciye de ulaşır. Artık seyir zamanı…

Yetkin Dikinciler... 'Kayıp Kamyon', içinden hayat geçen bir film. Biz kuşak çatışmasından bağ kurmaya, bağlanmaya, dayanışmaya, derdimize derman ararken dert ortağı olmaya niyet ettik bu filmin içinde. Afişimizde kamyon yok, çok sordular, ‘Ee kayıp ya’ dedik. Seyirciyi bekliyoruz, birlikte bulalım şu kamyonu. Arkasında da şu yazıyor: ‘Bir kamyon duygumuz var.’ Onu paylaşmayı bekliyoruz.

Ülkü Hilal Çiftçi... Tüm ekip birlikte çok keyifli bir işe imza attık. Ben çok heyecanlıyım izlemek için, umarım izleyenler de beğenir. Herkese iyi seyirler diliyorum.

Engin Hepileri... Çok keyifli bir hikâyenin içerisindeyiz. Kaybetmeye yüz tutmuş olan birçok değerimizi hatırlatacak bir film bu. Evet kayıp bir kamyon var, kamyonun peşindeyiz ama başka değerlerinde peşindeyiz. İçinde çok güzel seslerin, şarkıların, iyi oyunculukların olduğu bir film. Herkesi sinemalara bekliyoruz.

Gözde Çığacı... Bu film hepimizin özlediği ve görmek istediği türde bir film. Zamanlama olarak harika olduğunu düşünüyorum. En başından beri içinde olmak istediğim bir projeydi. Umarım onların yüzünü kara çıkarmamışımdır. Herkese iyi seyirler.

Ercan Uçar... 'Kayıp Kamyon’u kaleme alırken buralara geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Amatör bir senarist olarak çıktığım bu yolda filmimin seçilip ödül alıp şimdi de sinemaya ulaşmasından dolayı çok mutluyum. Sinehane ekibine benim gibi amatör yazarların önünü açtığı için çok teşekkür ederim.

Ekrem Arslan... Bütün ekibin inandığı tertemiz bir film yaptık.Seyircimize karşı bir sınav veriyoruz, umarım bu sınavı geçeriz. İnşallah herkes beğenir.