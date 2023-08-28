Kayıp kişi barajda bulundu

Kayıp kişinin barajda cansız bedeni bulundu
Adıyaman'da kayıp olarak aranan kişi, Atatürk Baraj Göleti'nde ölü bulundu
Adıyaman'ın Samsat ilçesi Yarımbağ köyünde bir gün önce kaybolan Sinan Köfteci (30) için arama çalışması başlatıldı.
Jandarma ekiplerine yakınlarının da destek verdiği arama çalışmalarında gencin kıyafetleri Atatürk Baraj Göleti kenarında bulundu.
Jandarma ekiplerinin gölette yürüttüğü çalışmada Köftecinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Köfteci'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.