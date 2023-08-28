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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp kişi barajda bulundu

        Kayıp kişinin barajda cansız bedeni bulundu

        Adıyaman'da kayıp olarak aranan kişi, Atatürk Baraj Göleti'nde ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 18:04 Güncelleme: 28.08.2023 - 18:04
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        Kayıp kişi barajda bulundu
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        Adıyaman'ın Samsat ilçesi Yarımbağ köyünde bir gün önce kaybolan Sinan Köfteci (30) için arama çalışması başlatıldı.

        Jandarma ekiplerine yakınlarının da destek verdiği arama çalışmalarında gencin kıyafetleri Atatürk Baraj Göleti kenarında bulundu.

        Jandarma ekiplerinin gölette yürüttüğü çalışmada Köftecinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Köfteci'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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