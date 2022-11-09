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Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp kızdan acı haber! Narenciye bahçesinde ölü bulundu - En Son Haberler
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Kayıp kızdan acı haber! Narenciye bahçesinde ölü bulundu

Hatay'da, 3 gün önce narenciye bahçesinde çalıştığı sırada ortadan kaybolan 15 yaşındaki kız çocuğundan acı haber geldi. Ailesi ve güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan kız çocuğu, başka bir narenciye bahçesinde ölü bulundu

Kayıp kızdan acı haber! Narenciye bahçesinde ölü bulundu - En Son Haberler
Kayıp kızdan 3 gün sonra acı haber!
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İHA

Hatay'da, 3 gün önce narenciye bahçesinde çalıştığı sırada ortadan kaybolan Fidan Tunç (15) ölü bulundu.

Erzin ilçesinde narenciye bahçelerinde işçi olarak çalışan Fidan Tunç, iddiaya göre, 3 gün önce çalışmak için gittiği bahçede ortadan kayboldu. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Fidan'ın ailesi kızları için kayıp başvurusunda bulundu.

Ailesi ve güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan Fidan Tunç, başka bir narenciye bahçesinde ölü bulundu. Genç kızın ölümü ile ilgili Erzin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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