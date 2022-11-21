İHA

Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde Fransa'nın Lorient takımından kadrosuna kattığı golcü oyuncu Umut Bozok, yeni takımı Trabzonspor'a beklenen katkıyı vermek için çalışıyor Fazla forma şansı bulamadığı bordo-mavili takımda gol yollarında etkisiz kalan Umut, ligde 9 maçta 2 gol attı. Söz konusu müsabakaların 3'üne ilk 11'de başlayan Umut Bozok, 393 dakika süre aldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSININ UZAĞINDA KALDI

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan Umut Bozok, bordo-mavili takımda çok fazla süre bulamadı. Ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan Umut, 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demirspor karşılaşmasında ilk golünü attı. 26 yaşındaki futbolcu, 8. haftadaki Kayserispor mücadelesinde attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağlamıştı. Avrupa'da ise 5 maçta forma giyen Umut, 236 dakikaya 1 gol sığdırdı.

GOLCÜLERDEN VERİM ALAMADI

Trabzonspor, bu sezon golcü oyuncuları Gomez ve Umut Bozok'tan istediği verimi alamadı. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 13 maçta iki isim toplamda 3 gol atabildi. Umut Bozok 2, Gomez ise forma giydiği 8 maçta 578 dakikada sadece 1 gol buldu.

FC Kopenhag'a trasnfer olan Cornelius, bordo-mavili takım ile sezon başında Sivasspor ile oynanan Süper Kupa ve lig maçları olmak üzere toplam 5 karşılaşmada 3 gol kaydetmişti.