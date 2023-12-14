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        Haberler Gündem Kayıp mı oldu cinayete mi kurban gitti?

        Kayıp mı oldu cinayete mi kurban gitti?

        Show TV'de hafta içi her gün saat 15.00'te canlı olarak yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Mustafa Çulha'nın şüpheli kaybı için harekete geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 22:27 Güncelleme: 14.12.2023 - 22:27
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        Kayıp mı oldu cinayete mi kurban gitti?
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        Gaziantep Şahinbey’de oturan Dilek Tatar ve abisi Bayram Çulha kardeşleri Mustafa Çulha’dan 7 Ağustos’tan bu yana haber alamadıklarını söylerek Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurdu.

        YÜZLEŞME SIRASINDA STÜDYO BUZ KESTİ

        Didem Arslan Yılmaz’ın canlı yayında sorularını yanıtlayan iki kardeş Mustafa’nın en son engelli maaşını çekip ortadan kaybolduğunu, o günden bu yana haber alamadıklarını belirttiler.

        İki kardeş Mustafa’nın kaybı ile ilgili gelinleri Zeynep’i suçladı. Zeynep stüdyoya geldi, yüzleşme sırasında stüdyo buz kesti. Gelin Zeynep, kocası Mustafa’nın kaybolmasından kardeşlerinin sorumlu olduğunu iddia etti. Onların Mustafa’ya bir şey yapmış olabileceğini ileri sürdü.

        MUSTAFA’NIN EVİNİN HALİ HERKESİ ŞOK ETTİ

        Karşılıklı suçlamaların havalarda uçuştuğu programda Mustafa Çulha’nın evinden de canlı yayın yapıldı. Evin içler acısı hali herkesi şok etti. Didem Arslan Yılmaz aynı apartmanda oturdukları Mustafa’nın bu şekilde yaşadığını ailenin nasıl bilmediğini sordu. İki kardeş küs oldukları için eve giremediklerini söyledi.

        Mustafa Çulha öldürüldü mü yoksa kayıp mı? Şüpheli kayıp ile ilgili şoke eden bilgiler yarın canlı yayında Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de devam edecek!

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