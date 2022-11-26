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Kayıp olarak aranan genç ölü bulundu!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 1 hafta önce kaybolan 23 yaşındaki Anıl Gürkan, Muğla’nın Dalaman ilçesinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Kayıp olarak aranan genç ölü bulundu!
Kayıp olarak aranan genç ölü bulundu!
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İHA

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bir ağaca asılı erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KİMLİK TESPİTİ BAŞLATILDI

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekiplerin gerekli incelemelerinin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

İZMİR'DE BİR HAFTA ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Bulunan cenazenin İzmir’in Ödemiş ilçesinde kaybolan ve 14 Kasım’dan bu yana kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Anıl Gürkan'a ait olduğu tespit edildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gürkan'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğulurken, Gürkan'ın cenazesi Ödemiş'in Çamyayla Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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