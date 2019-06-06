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Kayıp olarak aranan kişi, ağacın altında uyurken bulundu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, hayvan otlatmaya giden ve geri dönmeyen Ali Bolat (50),ihbarla bölgeye sevk edilen 39 kişilik ekip tarafından ağacın dibinde uyurken buldu

kayıp

İlçeye bağlı Korkmaz Mahallesi'nde oturan Ali Bolat, sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için Domuz Deresi mevkiine götürdü. Her zaman döndüğü saatte eve dönmeyen Bolat'ın ailesi endişelenerek jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Çardak jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı 14 jandarma ile 25 güvenlik korucusu bölgeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre 39 kişilik ekip, Ali Bolat'ı Domuz Deresi mevkiindeki ormanlık alanda bir ağacın gölgesinde uyurken buldu. Gözünü açtığında karşısında askerler görünce şok olan Ali Bolat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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