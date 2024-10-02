Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayıp olarak aranıyordu, bakın nasıl bulundu | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranıyordu, bakın nasıl bulundu

        İstanbul Başakşehir'de 33 yaşındaki Dursun Uçan, ailesi tarafından 8 saatlik aramanın ardından yol kenarında yürürken bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 22:48 Güncelleme: 02.10.2024 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp olarak aranıyordu, bakın nasıl bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başakşehir'de kayıp olarak aranan Dursun Uçan(33), arama çalışmalarına katılan ailesi tarafından 8 saat sonra yol kenarında yürürken bulundu. Sağlık durumu iyi olan Uçan, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        KONUM ATTIKTAN SONRA BULUNAMADI

        Avcılar'da oturan ve ailesiyle sorun yaşayan Dursun Uçan, otomobiliyle saat 12.00 sıralarında Şamlar Mahallesi, Sazlıdere Barajı mevkiine geldi. Ailesine konum atan Uçan'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

        REKLAM

        AFAD, SAK ve İHH ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarına hassas burunlu köpeklerde katıldı. Uçan'ın attığı konum etrafında yapılan aramalarda sonuç alınamadı. 8 saat süren arama çalışmalarına katılan yakınları tarafından Uçan, yol kenarında yürürken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Uçan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        "KENDİNDE DEĞİLDİ"

        Uçan'ın yakını Kadir Çiftçi, "Biz fark ettik Dursun abiyi, sonra durduk peşinden koştuk. Üstü başı yırtılmıştı kan vardı üzerinde o şekilde, sonra hastaneye götürelim dedik, buraya getirin dediler bize, biz de buraya getirdik. Buradaydık, 4 kilometre falan uzaktı. Sallanarak yürüyordu. Kendinde değildi. İyi değildi. Farkında değildi. Muhtemelen kendinde değildi zaten. Bilmiyorum ambulansa aldılar kendisini o şekilde" dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, İran'a misilleme kararı aldı
        İsrail, İran'a misilleme kararı aldı
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        Saldırıdan sonra açıklama
        Saldırıdan sonra açıklama
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        Sığınakta dua ettiler
        Sığınakta dua ettiler
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz