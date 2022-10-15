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Kayıp olarak aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde öğle saatlerinde otomobiliyle evine gitmek için kent merkezinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hüseyin Cahit Soytaş'ın, aracıyla şarampole yuvarlanıp, hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Kayıp olarak aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı
Kayıp olarak aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı
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DHA

İlçe merkezine gelen Hüseyin Cahit Soytaş, öğlen saatlerinde işlerini hallettikten sonra Karaveliler Mahallesi'ndeki evine gitmek için otomobiliyle yola çıktı.

Birkaç saat sonra kendisini cep telefonundan arayan yakınları, cevap alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Saat 22.30 sıralarında Bucak Yolu Döşeme mevkisinde köylüler, şarampole yuvarlanmış bir otomobil görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekibi, şarampole devrilen otomobilin Soytaş'a ait olduğunu saptadı. Yoldan yaklaşık 30 metre uzaklıktaki otomobile ulaşan ekipler, Soytaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Otomobilin şarampole yuvarlaması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Soytaş'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen Soytaş'ın yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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