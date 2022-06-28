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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çanakkale'de kayıp pazarcının katili ortağı çıktı
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Kayıp pazarcı ormanda bulundu, katili ortağı çıktı! Vahşeti itiraf etti

Çanakkale'de, ailesinin geçen cuma günü kayıp başvurusunda bulunduğu pazarcı esnafı Hakkı Şahin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ailenin başvurusunun ardından çalışma başlatan Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahin'in en son görüştüğü ortağı Gökhan Girgin'i gözaltına aldı. Girgin'in itirafı ile korkunç cinayet ortaya çıktı. Şahin'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Son dakika: Çanakkale'de kayıp pazarcının katili ortağı çıktı
Kayıp pazarcının katili ortağı çıktı
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İHA

Çanakkale'de kayıp başvurusunda bulunulan pazar esnafı Hakkı Şahin'in (28), ortağı tarafından öldürüldüğü belirlendi.


SİNYALDEN TESPİT EDİLDİ

Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt Mahallesi'nde kısa süre önce nişanlandığı öğrenilen Hakkı Şahin için yakınları 24 Haziran tarihinde güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı. Hakkı Şahin'in GSM hattının en son Çan ilçesine bağlı Kızılelma köyünde sinyal verdiği tespit edildi.

ORTAĞI GÖZALTINA ALINDI

Şahin ile en son görüşen ve sinyal alınan bölgeye beraber gittikleri bilinen Gökhan Girgin, Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt Mahallesi top sahası önünde polis ekiplerince yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan birlikte pazarcılık yaptığı ortağı Gökhan Girgin, korkunç cinayeti itiraf etti.

TÜFEKLE ÖLDÜRMÜŞ

Girgin, 21 Haziran tarihinde Hakkı Şahin ile birlikte 17 SV 090 plakalı araç ile Çan'ın Kızılelma köyüne gittiklerini, yolda Hakkı Şahin'i göğsünden, karnından, belinden ve kafasından tüfekle ateş ederek öldürdüğünü, suç aleti silahı ve ölen Hakkı Şahin'i olay yerine bırakıp kaçtığını beyan etti.

Ş&uuml;pheli G&ouml;khan Girgin.
Şüpheli Gökhan Girgin.

Şüpheli Girgin, Çan İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Girgin'in tarif ettiği Kızılelma köyü yakınlarında ormanlık alanda arama yapan jandarma ekipleri, Şahin'in cansız bedenine ulaştı.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hakkı Şahin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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